СБУ встановила прізвища майже всіх російських диверсантів з групи затриманого Єрофєєва

Про це повідомив начальник Департаменту контррозвідки по захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Віталій Найда.

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"Контррозвідкою практично і достеменно встановлені прізвища 14 із 16 військовослужбовців групи Євгена Єрофеєва, які виконували завдання під містом Щастя. Ми цю інформацію передамо міжнародним інстанціям для прийняття рішення", - сказав Віталій Найда, продемонструвавши при цьому фотографії бійців групи Єрофеєва, які були зроблені в тому числі на території України.

При цьому Віталій Найда зазначив, що "російська сторона може знову відхрещуватися від своїх військових, яких вона кидає сюди як гарматне м'ясо, але СБУ володіє беззаперечними доказами".

За його словами, всі спецпризначенці мають великий бойовий досвід, який вони отримали у 1992 році у Таджикистані, у двох чеченських кампаніях, в Косовому, а також у складі місію Російської Федерації в Афганістані.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва. 18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.