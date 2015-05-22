Бойовики вночі перейшли через Сіверський Донець та вступили в бій з силами АТО - Москаль

Бойовики 21 травня обстрілювали Станицю Луганську, одного військового поранено, перебито газопровід, пошкоджено один житловий будинок.

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, починаючи з 22:00 і до опівночі Станицю Луганську кілька разів обстріляли з мінометів. На вул. Шевченка міна пошкодила житловий будинок (на щастя, обійшлося без поранених і загиблих) на вул. Лебединського перебито газопровід. Більшість місцевих жителів майже до ранку ховалася в підвалах.

Після опівночі диверсійна група бойовиків, пройшовши через напівзруйнований міст на лівий берег Сіверського Донця, контрольований Україною, почала бій з нашими силовиками. Напад було відбито, однак внаслідок зіткнення один український військовий поранений.

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"Через цей міст до Станиці неодноразово пробиралися диверсанти, які вступали в бойові зіткнення з українськими військовими. Крім того, під виглядом мирних жителів із окупованих територій проходили інформатори, які повідомляли ворогу про дислокацію й вогневі точки наших військових. Два тижні тому перестрілка в районі мосту спалахнула серед дня, і до зони ураження потрапили кілька десятків мирних жителів, які намагалися пройти зі Станиці на правий берег ріки (так звану «ЛНР»). Тоді дивом ніхто не постраждав", - зазначив Москаль.

Враховуючи ці та інші подібні факти пішохідний рух через напівзруйнований міст у Станиці Луганській повністю перекрито українськими силовиками.