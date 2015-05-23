Бойовики зосередили обстріли на Донецькому напрямку, на Маріупольському було тихо всю ніч - штаб АТО

З 18.00 години минулої доби бойовики зосередили вогонь на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"З мінометів калібрів понад 100 мм, артилерії, гранатометів та стрілецької зброї вони неодноразово обстрілювали Опитне, Піски, Камянку, Мар’їнку, Красногорівку, Старогнатівку і шахту Бутовку. По Верхньоторецькому вогонь вів танк", - йдеться у повідомленні.

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Більшість обстрілів на Луганському напрямку бойовики здійснили вночі. З озброєння танків, артилерії та гранатометів російсько-терористичні найманці вели вогонь по Кримському, Артема, Нижньотеплому. Крім того, по Станиці Луганській та Щастю стріляли з мінометів та гранатометів.

По Золотому та Богуславському працював автоматичний гранатомет станковий. А на Маріупольському напрямку після 22.45 було тихо всю ніч.

Безпілотники терористів було зафіксовано у небі над Маріуполем, Новомар’ївкою, Григорівкою, Тельмановим, Гнутовим та за маршрутами : Передільське – Щастя, Щастя – Весела Гора, Петрівка – Геївка, Щастя – Станиця Луганська, Жовте – Райгородка, Сміле – Кримське, Маріуполь – Володарське, Капітаново – Новоахтирка, Щастя – Мілова Гора, Нижньотепле – Малинове.