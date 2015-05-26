Бойовики з мінометів обстріляли шахту Бутовка і Піски

Про це повідомляє прес-центр АТО. "Стрілецьку зброю загарбників було чути в районі Петровського", - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що "безпілотники загарбників помічені по маршруту Комсомольське-Докучаєвськ-Новотроїцьке-Степове-Тарамчук".

Як повідомляв УНІАН, протягом дня бойовики зосередили вогонь на Маріупольському напрямку, на Луганському напрямку було тихо.