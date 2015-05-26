Бойовики з мінометів обстріляли шахту Бутовка і Піски
19:32, 26 травня 2015Війна
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В районі Донецька від вогню мінометів та протитанкових керованих ракет постраждали шахта Бутовка та Піски.
Бойовики знову обстрілювали Піски / facebook.com/kiev1.mvs
Про це повідомляє прес-центр АТО. "Стрілецьку зброю загарбників було чути в районі Петровського", - йдеться в повідомленні.
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При цьому наголошується, що "безпілотники загарбників помічені по маршруту Комсомольське-Докучаєвськ-Новотроїцьке-Степове-Тарамчук".
Як повідомляв УНІАН, протягом дня бойовики зосередили вогонь на Маріупольському напрямку, на Луганському напрямку було тихо.
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