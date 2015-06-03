ЗМІ повідомили про масований обстріл Донецька бойовиками (фото, відео)

Про це повідомляє місцевий ресурс 62.ua.

У соціальних мережах люди повідомляють про те, що на даний момент немає зв'язку з селищем шахти Скочинського і більшої частини Петровського району Донецька.

Крім того, обмежено рух громадського транспорту, а таксі викликати неможливо. Таким чином, жителі Донецька не можуть врятуватися від обстрілу. Вже відомо про одну поранену жінку на вулиці Лузіна. Вона отримала важкі осколкові поранення в живіт.

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Також городяни збирають список адрес, куди потрапили снаряди. Зокрема, повідомляється про попадання снарядів у Петровському районі. Снаряди потрапили в будинки на вул. Москвіна, вул. Крюкова, вул. Соколовського, вул. Красногорівська. Складна ситуація і в Кіровському районі Донецька. Там снаряди розривалися на вул. Бірюзова. У Київському районі міста відзначається пряме попадання снаряда в будинок на вул. Політбійців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з самого ранку бойовики почали наступ на позиції сил АТО в Донецькій області. За даними народного депутата, координатора батальйону "Київ-1" Євгена Дейдея, по всій лінії йдуть запеклі ближні бої. Бойовики йдуть на прорив. Пізніше з'явилася інформація про те, що в районі Мар'їнки йде запеклий бій, в результаті якого поранені 25 українських бійців.