Активні бойові дії тривають у Широкиному і Станиці Луганській
13:29, 04 червня 2015Війна
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В зоні АТО активні бойові дії тривають у Широкиному і Станиці Луганській.
REUTERS
Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"На Маріупольському напрямку єдиною точкою зіткнення вчора було Широкине. Як і на інших ділянках лінії оборони, противник застосовував важке озброєння, зокрема 122-міліметрові гармати, які бойовики ховають у селі Саханка", - зазначив він.
"На Луганському напрямку найбільш активні бойові дії велися у Станиці Луганській, де противник здійснив серію обстрілів наших позицій зі 120-міліметрових мінометів", - додав Андрій Лисенко.
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