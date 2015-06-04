Активні бойові дії тривають у Широкиному і Станиці Луганській

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"На Маріупольському напрямку єдиною точкою зіткнення вчора було Широкине. Як і на інших ділянках лінії оборони, противник застосовував важке озброєння, зокрема 122-міліметрові гармати, які бойовики ховають у селі Саханка", - зазначив він.

"На Луганському напрямку найбільш активні бойові дії велися у Станиці Луганській, де противник здійснив серію обстрілів наших позицій зі 120-міліметрових мінометів", - додав Андрій Лисенко.