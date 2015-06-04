На Донеччині поблизу Мар’їнки відбулося бойове зіткнення – прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

Як зазначається, на Артемівському напрямку з 152 мм артилерії та мінометів загарбники гатили по Луганському, Лозовому та Розсадкам.

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"А в районі Мар’їнки відбулося бойове зіткнення з групою бандитів. Після цього злочинці розпочали обстріли Опитного, використовуючи зенітні установки, міномети та артилерію калібрів більше 100 міліметрів. Крім того танк та міномети загарбників гатили по Авдіївці", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними прес-центру, в районі Широкиного по українських позиціях працювали ворожі гранатомети, а також танк.

"На Луганському напрямку до обіду було тихо. Потім з гранатометів, мінометів та зенітних установок російсько-терористичні найманці вели вогонь по Сокільникам, Донецькому та Кримському", - додають у прес-центрі АТО.

Нагадаємо, вранці 3 червня російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильніший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька.

Бойовики здійснили близько 142 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.