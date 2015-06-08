Опубліковані фото побуту і війни бійців "Правого сектору" в шахті Бутовка (фотогалерея)

На фотографіях зображено життя і побут військовослужбовців у зоні АТО. Під час затишшя бійці "Правого сектора" доглядають за пораненими, відпочивають і дивляться телевізор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на понеділок, 8 червня, бойовики обстрілювали позиції сил АТО з 120-мм мінометів в районі Авдіївки, шахти Бутовка і Широкиного. Майже уздовж всієї лінії розмежування бойовики активно використовували стрілецьку зброю, гранатомети і великокаліберні кулемети, провокуючи українських військових.

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Активно обстрілювати шахту «Бутовка» бойовики почали на початку травня. Тоді незаконні збройні формування в ході обстрілу позицій українських військ знову активно використовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.