Вздовж кордону і на Донбасі зосереджено понад 80 тис. російських військових і бойовиків – штаб АТО

10:03, 03 липня 2015
Війна
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Вздовж українського кордону і на Донбасі зосереджено більше 50 тисяч російських військових і понад 30 тисяч бойовиків.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО, підполковник Дмитро Гуцуляк сьогодні на брифінгу.

"Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою на деяких напрямках. За інформацією штабу АТО, продовжується нарощування угруповань бойовиків в глибині окупованій території. Проводяться активні заходи щодо створення ударних угруповань одночасно з заходами бойової підготовки новостворених формувань", - підкреслив він.

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За словами Гуцуляка, російські війська вздовж українського кордону налічують понад 50 тисяч осіб, кількісний склад незаконних збройних формувань складає понад 30 тисяч осіб.

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