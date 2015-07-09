Волонтери збирають гроші на безпечний зв᾿язок для коректувальників 26-ої бригади
Коли вся країна стежила за подіями в Іловайську, з іншого боку сектора Д розгорталася ще одна драма, спричинена відсутністю безпечного зв'язку серед бійців 26-ої бригади.
Про це координатор проекту "Повернись живим" Ольга Решетилова повідомляє на сторінці в Facebook.
Вона зазначила, що 21 серпня група коректувальників з 26 бригади на чолі з начальником розвідки дивізіону отримала завдання від командування сектора Д закріпитися на Савур-Могилі і в подальшому виконувати бойові завдання.
"В супровід коректувальникам були надані нібито специ, які згодом виявилися звичайними мобілізованими 42 батальйону без жодного бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.
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Згодом, 23 серпня, під обстрілами група дісталася до Савур-Могили, повз яку на той момент уже проходили російські бтгр. Крім того, з᾿ясувалося, що оперативна обстановка суттєво відрізняється від тієї, про яку повідомлялося в штабі сектору.
Також стало відомо, що розбита 51-а бригада вже відійшла з позицій, тому протягом останніх двох тижнів Савур-Могилу утримували бійці 25 бригади і залишки спеців.
"Це була абсолютно нормальна ситуація для сектора Д. Ніхто не розумів, хто справа, хто зліва, хто і які задачі виконує", - згадує Олег, начальник розвідки і керівник тієї групи коректувальників.
Перебування коректувальників на Савур-Могилі на той момент уже не мало ніякого сенсу: артилерія відступила, а залишки військ, що утримували висоту, опинилися в глибокому тилу у противника. Щоправда, про це забули повідомити.
Тоді керівник групи коректувальників прийняв рішення вивести свою групу. Вони пересувалися вночі, проривалися через оточені населені пункти з боєм.
При цьому запити надати провідника результату не дали. А до лінії фронту залишалося ще 100 км.
За ці дні начальник групи Олег витратив на зв᾿язок понад 5 тисяч гривень, оскільки оператор переключив на роумінг (допомагали рідні і волонтери). Щоб зловити хоча б якийсь зв᾿язок, доводилось вилазити на дерево, ризикуючи бути виявленим чи знятим снайпером.
«Коли глушать вишки, не допомагає навіть cdma, потрібен тільки супутник», - говорить Олег.
І лише через п᾿ятнадцять днів вся група вийшла на українську територію.
Проте проблему безпечного зв᾿язку для коректувальників в бригаді досі так і не вирішено. Потрібно хоча б 10 супутникових телефонів на всю 26 бригаду.
Волонтери готові виконати цю заявку, щоб військові не платили життями за відсутність безпечного зв'язку.
Загалом засоби зв'язку коштують 18 тисяч доларів: 10 телефонів Iridium 9575 extreme – 13 тис. дол., 10 стартових пакетів супутникового зв᾿язку на рік – 5 тис. дол.
Гіркий досвід: 26 бригаді потрібен супутниковий зв᾿язокЦе відбувалося тоді, коли вся країна стежила за подіями в Ілова...Posted by Повернись живим on 9 Июль 2015 г.