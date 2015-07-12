Ситуація в зоні АТО стабільно неспокійна, але контрольована - прес-центр

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Сьогодні проросійські бандформування продовжували обстріли українських позицій та мирних населених пунктів.

Так, вночі, з 2.17 до 2.25, з артилерії калібру 152 мм кремлівські найманці обстріляли житлові квартали Попасної з напрямку Первомайська. Об 11.10 розпочався мінометний обстріл калібру 120 мм по Опитному.

Опівночі та близько 2-ї ночі з артилерії калібру 152 мм бойовики вели обстріл позицій сил АТО в районі Авдіївки, Світлодарська і Луганського. З мінометів калібру 120-мм - о 2.10, а потім о 12.10 стріляли по Авдіївці.

Читайте такожУ штабі АТО розцінюють повідомлення про обстріл Донецька як спробу дискредитації Збройних силНеодноразово терористи з мінометів, зенітних установок ЗУ-23-2 та стрілецької зброї вели обстріли сил АТО поблизу Пісків, Опитного, Авдіївки. Також обстріляні позиції в районі Станиці Луганської, Луганського і Майорська.

Українські військові суворо дотримуються Мінських домовленостей та стійко утримують позиції по всій лінії розмежування, наголошують у прес-центрі АТО.