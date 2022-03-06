Втрати лише авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.

Розпочато одинадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські війська деморалізовані та продовжують зазнавати значних втрат в озброєнні, техніці та особовому складі.

Про це йдеться в опублікованій Генштабом Збройних сил України оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00.

"Збройними силами та підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів. Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, угруповання сил оборони веде оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, завдання йому максимальних втрат, недопущення вторгнення вглиб, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому і відновлення контролю за втраченими територіями, здійснює відбиття ударів засобів повітряного нападу противника.

Водночас угруповання Об’єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків. Зокрема, ЗСУ зупинили колони противника, що намагалися висунутися в бік Дніпропетровщини з боку Балаклії.

За даними Генштабу, на Сіверщині триває операція з оборони Чернігова, а на Волинському напрямку - заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

"На приморському напрямку здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так, в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника", - повідомили в Генштабі.

На інших напрямках частини та підрозділи ЗСУ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ. Загалом станом на 6:00 втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.

Зазначається, що деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу, і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

"Противник намагається не втратити наступального потенціалу, але в обстановці, що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ. Ворог продовжує зазнавати втрат", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні заговорили про табори для російських полонених. Україна створюватиме повноцінні табори військовополонених, "тому що їх сотні".

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