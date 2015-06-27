Прес-центр АТО констатує відносне затишшя на Артемівському напрямку
Бойовики проросійських незаконних збройних формувань близько 30 разів порушили сьогодні, 27 червня, умови припинення вогню в зоні проведення АТО.
Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, найбільше збройних провокації проти українських воїнів загарбники здійснили поблизу тимчасово окупованого Донецька.
«Активно застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та кулемети великого калібру, із заборонених угодами 120-мм мінометів ворог неодноразово бив по Мар’їнці та Пісках. З цього ж озброєння гатив по міській інфраструктурі Опитного», - йдеться у повідомленні.
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За даними прес-центру, на Луганщині 120-мм ворожі міни вибухали на наших позиціях поблизу Кримського, Новотошківського та Кряківки. Із 82-мм мінометів та стрілецької зброї було обстріляно Золоте.
Разом з тим, як зазначається, із мінометів різних калібрів, 122-мм гаубиць та гранатометів проросійські гібридні бандформування обстрілювали Широкине, Старогнатівку та Петрівське.
«На Артемівському напрямку спостерігалось відносне затишшя. Лише декілька ворожих гранат, випущених із автоматичного станкового гранатомету, вибухнули поблизу Троїцького», - резюмували у прес-центрі.
Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО поранено 5 українських військових, загиблих немає.