Прес-центр АТО констатує відносне затишшя на Артемівському напрямку

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, найбільше збройних провокації проти українських воїнів загарбники здійснили поблизу тимчасово окупованого Донецька.

«Активно застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та кулемети великого калібру, із заборонених угодами 120-мм мінометів ворог неодноразово бив по Мар’їнці та Пісках. З цього ж озброєння гатив по міській інфраструктурі Опитного», - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-центру, на Луганщині 120-мм ворожі міни вибухали на наших позиціях поблизу Кримського, Новотошківського та Кряківки. Із 82-мм мінометів та стрілецької зброї було обстріляно Золоте.

Разом з тим, як зазначається, із мінометів різних калібрів, 122-мм гаубиць та гранатометів проросійські гібридні бандформування обстрілювали Широкине, Старогнатівку та Петрівське.

«На Артемівському напрямку спостерігалось відносне затишшя. Лише декілька ворожих гранат, випущених із автоматичного станкового гранатомету, вибухнули поблизу Троїцького», - резюмували у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО поранено 5 українських військових, загиблих немає.