За добу в зоні АТО загинули 8 українських військових, 16 отримали поранення - Лисенко

13:20, 15 липня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули 8 українських військовослужбовців, 16 отримали поранення.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Через те, що у нас минулої доби підвищилася активність обстрілів, яка склала більше 100, 8 бійців загинули, 16 отримали поранення", - сказав Лисенко.

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За його словами, 5 бійців загинули в Станично-Луганському районі, коли перевіряли мінні укріплення поблизу українсько-російського кордону. Подробиць загибелі Лисенко не уточнив.

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