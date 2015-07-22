Бойовики "ДНР" закликають ОБСЄ засвідчити відведення бронетехніки
Бойовики терористичної «ДНР» закликають спостерігачів ОБСЄ засвідчити відсутність бронетехніки бойовиків на позиціях уздовж всієї лінії зіткнення.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Зважаючи на те, що спостерігачі ОБСЄ упродовж трьох останніх днів просто фізично не могли зафіксувати відсутність наших танків і бронетехніки у всіх населених пунктах, де вона базувалася, ми закликаємо їх зробити це у майбутні два дні», – заявив у вівторок, 21 липня, Едуард Басурін, який називає себе «заступником міністра оборони» угруповання «ДНР».
«Завтра і післязавтра ми готові спільно з ОБСЄ та представниками Спільного центру з контролю і координації припинення вогню зробити об’їзд всієї лінії зіткнення, а також наших позицій, де раніше розташовувалася бронетехніка і танки», – додав Басурін.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на сході України зафіксувала рух важкого озброєння з боку бойовиків від лінії зіткнення в зоні проведення АТО на Донбасі, але не вважає це відведенням озброєння.