Бойовики "ДНР" закликають ОБСЄ засвідчити відведення бронетехніки

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Зважаючи на те, що спостерігачі ОБСЄ упродовж трьох останніх днів просто фізично не могли зафіксувати відсутність наших танків і бронетехніки у всіх населених пунктах, де вона базувалася, ми закликаємо їх зробити це у майбутні два дні», – заявив у вівторок, 21 липня, Едуард Басурін, який називає себе «заступником міністра оборони» угруповання «ДНР».

«Завтра і післязавтра ми готові спільно з ОБСЄ та представниками Спільного центру з контролю і координації припинення вогню зробити об’їзд всієї лінії зіткнення, а також наших позицій, де раніше розташовувалася бронетехніка і танки», – додав Басурін.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на сході України зафіксувала рух важкого озброєння з боку бойовиків від лінії зіткнення в зоні проведення АТО на Донбасі, але не вважає це відведенням озброєння.