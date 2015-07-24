Штаб АТО звітує про зменшення обстрілів, проте під Донецьком бої тривають безперервно

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулий день позначився певною деескалацією ситуації. Незважаючи на все ще велику кількість ворожих обстрілів та провокацій, фактів застосування важкого озброєння з боку НЗФ відчутно поменшало», - зазначив він.

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За словами Лисенка, на Луганському напрямку вчора бойові дії велися в районі Станиці Луганської. Зокрема, вранці через Сіверський Донець переправилася ворожа диверсійно-розвідувальна група і вступила у бій з силами АТО в районі с. Сизе. Атаку відбито.

Також вранці і ввечері бойовики провели обстріл самої Станиці Луганської. Внаслідок вогню з гранатометів і стрілецької зброї поранено місцевого мешканця. Також короткотривала збройна провокація НЗФ сталася на південь від Трьохізбенки – бойовики стріляли з протилежного боку Сіверського Донця. На ділянці від Кримського до Попасної ворожих провокацій не зафіксовано.

На Донецькому напрямку тривають перестрілки в районі Горлівки і Світлодарська. Зокрема, противник відпрацював по наших позиціях зі 120-мм мінометів.

«Противник розгорнув ці міномети на північ від Вуглегірська та в самій Горлівці. Жодного епізоду використання ствольної та реактивної артилерії з боку НЗФ на цій ділянці не бул», - додав Лисенко.

Натомість, за словами речника АП з питань АТО, в районі Донецька ситуація не покращується – бойові дії на ділянці фронту між Авдіївкою і Мар’їнкою тривають безперервно. Ворог підтягнув до Олександрівки значні сили, зокрема важке озброєння, тому обстріли наших позицій у Мар’їнці посилилися. Окрім цього, під артилерійський обстріл бойовиків потрапили наші позиції за селом Березове, яке знаходиться на стратегічній автотрасі Донецьк – Маріуполь.