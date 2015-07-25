Українська сторона СЦКК пропонує ОБСЄ провести верифікацію відводу техніки бойовиками - прес-центр АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в Facebook.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін продовжує фіксувати численні випадки порушення Мінських домовленостей незаконними збройними формуваннями окремих районів Донецької та Луганської областей. А саме - застосування бойовиками артилерії калібрів 152- та 122-мм, мінометів калібру понад 100 мм, танків.

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Тільки протягом минулої доби з боку НЗФ зафіксовано 10 випадків застосування артилерійських систем калібру понад 100 мм по позиціях сил АТО, та мирних населених пунктів, що заборонено Мінськими угодами.

Так, 24 липня, під час чергового брифінгу українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ про те, інтенсивність обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів підконтрольних Україні навпаки зростає, в тому числі із танків калібру 125 міліметрів. І це відбувається на фоні заяв керівників ОРДО та ОРЛО про майже тиждень тому відведення танків і артилерії калібру менше 100 міліметрів із районів лінії зіткнення.

У цьому контексті керівник української сторони СЦКК генерал-майор Андрій Таран закликав представників СММ ОБСЄ, та російську сторону СЦКК зайняти більш активну позицію в процесі моніторингу ситуації щодо правдивості інформації з боку представників ОРДО та ОРЛО, в питаннях імплементації своїх політичних заяв.

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З цього приводу українською стороною СЦКК було запропоновано представникам СММ ОБСЄ провести Верифікацію відводу техніки НЗФ, з метою підтвердження таких дій з боку НЗФ.

У ході брифінгу, керівник української сторони СЦКК черговий раз підкреслив важливість забезпечення безумовного припинення вогню з боку ОРДО, ОРЛО та негайного відведення техніки та озброєння на рубежі, визначені Комплексом заходів по виконанню Мінських угод.

Представникам СММ ОБСЄ було надано задокументовані факти застосування бойовиками ОРДО та ОРЛО важкої артилерії, отримані від військових спостерігачів СЦКК.

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Раніше УНІАН повідомляв, що станом на 18 годину 24 липня, зафіксовано близько 40 обстрілів позицій сил Антитерористичної операції на Донбасі. Зазначається, що у зоні проведення АТО фактів застосування важкого озброєння з боку російсько-терористичних військ поменшало.