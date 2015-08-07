Біля Донецького аеропорту загинули двоє бійців "Карпатської Січі" (фото)

Про це повідомили у прес-службі ВО "Свобода".

За словами командира "Карпатської Січі", бійці загинули внаслідок прямого влучання ворожої міни.

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Уродженець Запоріжжя 24-річний Данило Касьяненко воював у "Карпатській Січі" з перших днів заснування підрозділу і був активним учасником Євромайдану.

34-річний мешканець міста Ромни Олег Костюк вперше вийшов на бойову позицію після проходження вишколів у підрозділі. Він також брав активну участь у Революції гідності.