Біля Донецького аеропорту загинули двоє бійців "Карпатської Січі" (фото)
09:54, 07 серпня 2015Війна
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6 серпня на позиціях АТО неподалік Донецького аеропорту загинули двої бійців 93-ї ОМБ – Олег Костюк ("Характерник") та Данило Касьяненко ("Телефон").
Олег Костюк / svoboda.org.ua
Про це повідомили у прес-службі ВО "Свобода".
За словами командира "Карпатської Січі", бійці загинули внаслідок прямого влучання ворожої міни.
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Уродженець Запоріжжя 24-річний Данило Касьяненко воював у "Карпатській Січі" з перших днів заснування підрозділу і був активним учасником Євромайдану.
Данило Касьяненко / svoboda.org.ua
34-річний мешканець міста Ромни Олег Костюк вперше вийшов на бойову позицію після проходження вишколів у підрозділі. Він також брав активну участь у Революції гідності.
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