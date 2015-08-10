Сили АТО відбили атаку 400 бойовиків під Старогнатівкою - штаб
13:45, 10 серпня 2015Війна
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Сьогоднішню нічну атаку на українські позиції в районі Старогнатівки здійснили 400 бойовиків після масованої артпідготовки і за підтримки 10 танків, 10 БМП, іншої техніки.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, військовослужбовці Збройних сил України дали відсіч бойовикам, противник зазнав значних втрат у живій силі і техніці.
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