Сили АТО відбили атаку 400 бойовиків під Старогнатівкою - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, військовослужбовці Збройних сил України дали відсіч бойовикам, противник зазнав значних втрат у живій силі і техніці.