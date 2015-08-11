Міноборони хоче запровадити службу капеланів до кінця року

Заступник міністра оборони України - керівник апарату Петро Мехед заявляє, що до кінця року планується запровадження служби військового духовенства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

Мехед зазначив, що у Міноборони триває робота із запровадження у ЗСУ служби військового духовенства.

“На виконання розпорядження Кабінету міністрів про службу військового духовенства, капеланську службу у Збройних силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі, протягом цього року опрацьовано положення про службу військового духовенства Збройних сил України та положення про відповідні органи... Запровадження служби військового духовенства у військах прогнозується до кінця цього року”, - сказав заступник міністра.

Як повідомлялося, Кабмін у липня 2014 року прийняв розпорядження про службу військового духовенства (капеланську службу).

Створення капеланської служби передбачається не тільки в армії, але також у Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

Передбачається, що "основним призначенням військового священика (капелана) є релігійна опіка особового складу Збройних сил України та членів їх сімей, з метою заохочення, поглиблення релігійного життя, сприяння укріпленню позитивних рис характеру та моральних цінностей".

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Священнослужителі, які запропоновані релігійними організаціями та пройшли відбір, працевлаштовуватимуться з укладенням трудових договорів на посади у ЗСУ. Вони належатимуть до духовного персоналу та матимуть статус військових священиків (капеланів) з відповідними правами.