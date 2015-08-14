У СЦКК опублікували нові фото наслідків обстрілу Донбасу бойовиками (фоторепортаж)

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Так, 13 серпня о 20.30 та 14 серпня у 03.06 відбулися обстріли проросійськими терористами міста Авдіївка з артилерійської зброї калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу житлового сектору по вулиці Тімірязєва, 27, зруйновано гараж. По вулиці Тімірязєва, 7, був значно пошкоджений приватний будинок.

14 серпня з 00.05 до 00.35 проросійські бойовики обстріляли артилерійськими снарядами територію ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод».

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При огляді військовими спостерігачами української сторони СЦКК на території підприємства зафіксовано дев'ять розривів снарядів. Внаслідок вибухів пошкоджено силові кабелі, обшивку градирні, плиту огорожі периметру, естакаду силових кабелів, будівлю щита станції управління. Пошкоджена конструкція каплевідбійника, вибито шибки в будівлі ремонтно-механічного цеху.

Крім того, там зафіксовані численні розриви на шляху до ПАТ "АКХЗ", шістьма снарядами пошкоджена заводська теплотраса на Авдіївку, лінії електропередач високої напруги і кабель освітлення автодороги.