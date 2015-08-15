В суботу бойовики зменшили свою активність, але більше обстрілюють донецький напрямок - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Незаконні збройні формування, переважно, використовували стрілецьке озброєння і гранатомети.

Водночас, найбільше бойовики зосередили свою активність поблизу Донецька. Так під вогонь 120-міліметрових мінометів 9 разів потрапили позиції сил АТО в Пісках, та тричі у Красногорівці. А в 3.16 злочинці з "Градів" били по селищу Первомайське. Крім того, майже з 4 ранку, 152-міліметрова артилерія противника вела вогонь по позиціях сил АТО в Карлівці.

"На Артемівському напрямку, близько 16 години, злочинці били з озброєння БМП та гранатометів по селищу Луганське. А впродовж дня, мінометним вогнем противник накривав Зайцеве і Золоте", - йдеться у повідомленні.

На Луганщині, близько 12-ї години з протитанкових ракет і гранатометів бойовики обстріляли Трьохізбенку.

В районі Маріуполя під мінометним вогнем були позиції сил АТО в селищах Талаківка, Старогнатівка, Гранітне. Крім того, в 10.25 по Старогнатівці била ворожа 122-міліметрова артилерія. А близько 13 години окупанти з артилерії калібру 152 міліметри вели вогонь по мирних будинках у Талаківці.

"У той же час, незважаючи на постійне прагнення російсько-терористичних угруповань зруйнувати інфраструктуру Донбасу, сили АТО допомагають місцевому населенню. Нещодавно, за сприяння офіцерів цивільно-військового співробітництва, у селище Волноваха доставлено 4 тонни гуманітарної допомоги. Це предмети першої необхідності – ліжка, постільна білизна, засоби гігієни. Також у Мар’їнці відкрили водогін, який допомагали відновлювати наші військові", - зазначили в штабі.

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