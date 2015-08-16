В ООН розповіли, яку допомогу надаватимуть жителям Донбасу

Про це заявив координатор з гуманітарних питань ООН в Україні Ніл Уокер у ході зустрічі з Павлом Жебрівським, повідомили у прес-службі Донецької ОДА.

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«Ми переслідуємо дві основні мети. Перша – це забезпечувати гуманітарні потреби всіх громадян. А інша – повертати людям робочі місця. Генеральний секретар ООН попросив мене приїхати на Донбас, щоб працювати за цими двома напрямками», - зазначив представник ООН.

Також він повідомив про підготовку проекту програми щодо відбудови Донбасу. За словами координатора системи ООН, проект включатиме допомогу з відновлення зруйнованої інфраструктури, розвитку соціальних служб та створення робочих місць.

Як раніше повідомляв УНІАН, що гуманітарна місія Організації Об'єднаних Націй представила план допомоги 3,2 млн осіб, які постраждали в результаті військових дій на сході України, обсягом 316 млн дол.