Бійці батальйону "Донбас-Україна" з авіацією відправилися в зону АТО

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті батальону.

"Батальйон "Донбас-Україна" приступив до виконання бойових завдань в зоні АТО. Окремий батальйон спеціального призначення Збройних Сил України "Донбас-Україна", згідно з наказом Генерального Штабу зайняв бойову варту у секторі "С", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, батальйон отримав чотири вертольоти Мі-24 та два літаки СУ-25.

Згідно з повідомленням, підрозділ має важку зброю та техніку, підготовлений кращими бійцями АТО та західними спеціалістами, на 90 відсотків складається з добровольців, а не призовників.