Бійці батальйону "Донбас-Україна" з авіацією відправилися в зону АТО
15:09, 18 серпня 2015Війна
6893 0
Батальйон "Донбас-Україна" отримав власну авіацію та відправився на бойові позиції в зону АТО на Донбасі.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті батальону.
"Батальйон "Донбас-Україна" приступив до виконання бойових завдань в зоні АТО. Окремий батальйон спеціального призначення Збройних Сил України "Донбас-Україна", згідно з наказом Генерального Штабу зайняв бойову варту у секторі "С", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожБатальйон "Донбас" повертається в зону АТО обороняти Маріуполь
Як зазначається, батальйон отримав чотири вертольоти Мі-24 та два літаки СУ-25.
Згідно з повідомленням, підрозділ має важку зброю та техніку, підготовлений кращими бійцями АТО та західними спеціалістами, на 90 відсотків складається з добровольців, а не призовників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter