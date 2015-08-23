Жебрівський заявив, що компенсувати руйнування у Сартані будуть з місцевого бюджету (відео)

Про це сьогодні в ході брифінгу заявив глава військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський, повідомляє 0629.

За його словами, немає законів України, які передбачають виплату компенсацій з державного бюджету за руйнування приватного сектору. Однак можливо надати таку допомогу з місцевого бюджету, що і буде зроблено.

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З державного бюджету буде надано допомогу пораненій дівчинці - їй нададуть необхідну суму на протез ноги. Також розглядається питання про виплату компенсацій сім'ям загиблих і пораненим.

Зазначимо, що сьогодні Жебрівський побував у Сартані, де поспілкувався з місцевими жителями.