Місія ОБСЄ заявляє, що в Пісках залишилися лише 6 жителів

19:47, 27 серпня 2015
Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що із мешканців селища Піски лише шестеро пенсіонерів залишаються там жити.

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Про це йдеться у звіті за 26 серпня, опублікованому сьогодні.

"В підконтрольному уряду України селищі Піски (12 км на північний захід від Донецька), Спеціальна моніторингова місія розмовляла з літнім подружжям та жінкою похилого віку, які повідомили, що після евакуації 14 мешканців з Пісків на минулому тижні, тільки шестеро осіб, всі похилого віку, залишаються у селищі", - сказано у звіті.

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Водночас зазначається, що останнього разу вони отримували пенсію в липні, і наразі головним засобом для існування залишається гуманітарна допомога.

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