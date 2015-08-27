Місія ОБСЄ заявляє, що в Пісках залишилися лише 6 жителів

Про це йдеться у звіті за 26 серпня, опублікованому сьогодні.

"В підконтрольному уряду України селищі Піски (12 км на північний захід від Донецька), Спеціальна моніторингова місія розмовляла з літнім подружжям та жінкою похилого віку, які повідомили, що після евакуації 14 мешканців з Пісків на минулому тижні, тільки шестеро осіб, всі похилого віку, залишаються у селищі", - сказано у звіті.

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Водночас зазначається, що останнього разу вони отримували пенсію в липні, і наразі головним засобом для існування залишається гуманітарна допомога.