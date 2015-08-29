Бойовики упродовж доби здійснювали поодинокі провокації - штаб

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так близько 1 ночі зі стрілецької зброї противник обстріляв наші позиції у районі селищ Щастя, шахти Бутовка, двічі в Опитному. Крім того, майже о другій дня бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів по підрозділах АТО в селищі Луганське, що на Артемівському напрямку, та по селищу Широкине, що поблизу Маріуполя. А о 14.44 знову ж таки по Луганському ворог бив з гранатометів.

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Водночас, незважаючи на обстріли, що не вщухали впродовж останнього місяця, Збройні Сили України не стояли осторонь проблем мешканців Донбасу, наголосили у штабі.

"Так підрозділи цивільно-військового співробітництва з липня відновили лінії електропередач у Мар’їнці і Красногорівці. А у селищах Успенівка і знову ж таки у Мар’їці та Красногорівці тривають роботи з будівництва водогону", - йдеться у повідомленні.