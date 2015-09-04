Українська армія за рік війни втратила 4 позиції у світовому рейтингу вогневої міці (інфографіка)

Про це свідчать дані Global Firepower, які наводить Hubs.

Зазначається, що, незважаючи на ударні темпи відновлення старої техніки, повністю заповнити те, що було втрачено в Криму і на Донбасі, поки не вдалося.

До окупації, за підрахунками Global Firepowe, на озброєнні ЗСУ було 4 тис. 112 танків, після втрати контролю над частиною території – 2 тис. 809. І навіть втративши четверту частину парку, у світовому танковому рейтингу Україна опинилася на 11 місці, випередивши значно багатшу Південну Корею.

З початку окупації Криму Україна втратила майже половину своєї авіації. Якщо раніше за ВПС числилося близько 400 суден, то в 2015-му експерти нарахували лише 222 борти.

Читайте такожПорошенко назвав стратегічний напрямок розвитку українського війська

Сьогодні Україна за чисельністю авіації перебуває на 45 місці у світі.

У національній валюті в цьому році військові повинні отримати рекордні 44,6 млрд гривень. Таких грошей українська армія не бачила за всю новітню історію країни. Але обвал нацвалюти «з'їв» збільшення витрат. І за статистикою експертів армійський бюджет-2015 виявився на тому ж рівні, що і в минулому році, — $4,9 млрд.