За добу в зоні АТО поранені двоє військовослужбовців
13:04, 07 вересня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції не загинув жоден український військовий.
У зоні АТО не загинув жоден військовий / Фото УНІАН
Про це повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.
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За його даними, двоє військовослужбовців отримали поранення.
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