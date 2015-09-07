За добу в зоні АТО поранені двоє військовослужбовців

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції не загинув жоден український військовий.

Про це повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН. Читайте такожНа полігоні в Івано-Франківську обвалився балкон: один солдат загинув, четверо поранені За його даними, двоє військовослужбовців отримали поранення.

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