З початку року українці перерахували армії майже 6,3 мільйона гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони, полковник Вікторія Кушнір повідомила під час брифінгу.

З цієї суми, зазначила Кушнір, 4 млн грн - це грошові перекази на матеріально-технічне, а решта - на медичне забезпечення Збройних сил України.

Читайте такожМіноборони хоче отримати у наступному році майже 87 мільярдів грн

"За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер "565" на підтримку української армії з початку 2015 року перераховано 1 млн 151 тис. грн", - повідомила речниця і додала, що ці кошти призначаються на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ.

Крім того, вона повідомила, що цього тижня, згідно з договорами на постачання речового майна, ЗСУ отримали 5 тис. бронежилетів "Корсар", 30 тис. комплектів літніх камуфляжів, 15 тис. пар берців, 4 тис. польових камуфльованих кашкетів, 1 тис. костюмів для захисту від води, 1,5 тис. комплектів костюмів для фахівців різних родів військ і служб, а також 10 тис. утеплених курток.