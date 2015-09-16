Сьогодні в зоні АТО не зафіксовано випадків застосування зброї

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«16 вересня з опівночі і до 18 години, в зоні АТО випадків застосування зброї не було», - йдеться в повідомленні. При цьому зазначається, що режим тиші підтримувався сторонами вздовж усієї лінії розмежування.

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Як зауважили у прес-центрі, «і хоча сьогоднішнє затишшя нетипове для зони АТО, адже ворожі постріли неодноразово звучали упродовж минулої доби, Збройні сили України в цей період роблять все, аби відновити інфраструктуру Донбасу».

Так, у селищі Красногорівка офіцери цивільно-військового співробітництва спільно зі зв’язківцями провели роботи з відновлення антени одного з провідних мобільних операторів. Відтепер мешканці селища зможуть користуватися мобільним зв’язком, якого не було у населеному пункті декілька місяців.

Також наші групи цивільно-військового співробітництва разом з представниками ООН доставили у селища Красногорівку, Мар’їнку, Новомихайлівку та Костянтинівку понад 17 тонн комбікормів для місцевих фермерських господарств.