За добу в зоні АТО загинув військовий, ще один отримав поранення

Впродовж минулої доби в зоні АТО один українській військовий загинув, ще один зазнав поранень внаслідок підриву на міні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"Вчора поблизу Горлівки один військовослужбовець загинув, один поранений. Ці події сталися внаслідок підриву на міні", - сказав Мотузяник.

За його словами, вже близько місяця противник не застосовує важке озброєння – танки, міномети та артилерію, відбуваються лише дрібні провокації на передньому краї та локальні перестрілки. Зокрема, вчора було зафіксовано 5 епізодів порушення режиму тиші з боку незаокнних збройних формувань. Це сталося ввечері на межі Донецької та Луганської областей – у селищах Троїцьке та Лозове.

Противник кілька разів відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Також вкотре було зафіксовано активність ворожого снайпера. Слід відзначити, що часто стрілянина ведеться неприцільно, з провокативною метою, – щоб змусити українських військових вести вогонь у відповідь. Цим самим ворог намагається звинуватити сили АТО в ескалації конфлікту, проте ця інформаційна війна не має жодних шансів на успіх.

Як зазначив Мотузяник, за інформацією Державної прикордонної служби, польотів ворожих безпілотників вчора зафіксовано не було.