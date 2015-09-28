Бойовики "ДНР" знищують українську символіку у всіх навчальних закладах

Як повідомляє перс-центр АТО, упродовж сьогоднішньої доби, з опівночі і до 18.00, у зоні АТО повністю зберігався режим тиші, не було зафіксовано збройних провокацій і на тимчасово окупованій території Донбасу.

"Водночас, за нашою оперативною інформацією, серед бойовиків все частіше ширяться чутки про закриття Кремлем проекту «Новороссия». Так, члени незаконного збройного формування «Восток» залишають підрозділ, мотивуючи це забороною вести обстріли українських позицій та низьким рівнем фінансового забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВнаслідок обстрілу бойовиками позицій сил АТО в Мар’їнці поранено четверо українських військових

Також напруженою є і соціально-політична ситуація на окупованих територіях. Серед шахтарів Свердловська та Красного Луча зростає невдоволення через невиплати зарплат. Люди страйками погрожують владі так званої "ЛНР".

"А ось влада невизнаної «ДНР» нещодавно видала розпорядження про знищення української символіки у всіх навчальних закладах Донецька. Заборона торкнулася навіть випадкового компонування синьо-жовтих кольорів. Так злочинці в чергове підтверджують свої наміри по розділу країни та ескалації конфлікту в регіоні", - сказано у повідомленні.