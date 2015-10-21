У Порошенка заявили про відведення танків з району, з якого почалося вторгнення військ РФ в Україну

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Порошенко в Івано-Франківську: бойовики почали сьогодні відводити танки в районі Новоазовська», - написав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, президент України 2 жовтня після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в Парижі заявив про досягнення домовленостей щодо відведення техніки і озброєння калібром до 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

16 жовтня прес-центр АТО заявив, що українські військові завершили відведення мінометів калібром менше 100 мм в секторі "А" зони АТО на Донбасі, тобто в Луганській області.

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Крім того, 21 жовтня в штабі АТО заявили, що «після відведення танків на Дебальцевському напрямку сьогодні триває відведення озброєння на Маріупольському».

Терористи заявляли, що планують 20 жовтня почати відведення озброєння від лінії розмежування.

Зазначимо, що Новоазовськ є першим населеним пуктом, яке зайняли російські війська 24 серпня 2014 року. 28 серпня 2014 року Порошенко заявив про пряме вторгнення російських військ в районі Новоазовська і Старобешеве.

Крім того, неодноразово повідомлялося про концентрацію військових РФ в цьому районі.