Біля Авдіївки бойовики обстріляли позиції сил АТО із заборонених мінометів

Як повідомляє ТСН.ua, Знімальна група ТСН зафіксувала, як в бік шахти Бутівка стріляла важка артилерія. Це був міномет 120-го калібру. Після того майже одразу розпочався стрілецький бій.

Військові стверджують, що закриті для журналістів штабом АТО позиції - шахту «Бутівка» та Зеніт - бойовики обстрілюють постійно.

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Раніше повідомлялося, що напередодні бойовики "ДНР" накрили вогнем із гранатометів позиції бійців АТО в районі Зайцевого.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці штаб АТО повідомив, що ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається стабільною, у Донецькій області розпочинається відведення артилерії калібром менш як 100 мм.