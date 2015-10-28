На Донбасі минулої доби зафіксовано одне порушення режиму тиші - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Харкові повідомив журналістам міністр оборони України Степан Полторак.

“За минулу добу було одне порушення режиму припинення вогню біля населеного пункту Зайцеве. Ми підтримуємо тісну взаємодію з представниками ОБСЄ, ми сповіщаємо їх про такі випадки. Пояснення з боку терористичних угруповань таке, що, наскільки ми розуміємо, вони не всіх контролюють і, на жаль, там є групи людей, які не підпорядковуються навіть ватажкам цих терористичних угруповань”, - сказав міністр.

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За його словами, кожен випадок порушення режиму припинення вогню обговорюється на засіданнях спільної групи.

Полторак зазначив, що обстріли, як правило, мають провокативний характер. Бойовики їх здійснюють зі стрілецької зброї з недольотом до позицій української армії.

При цьому міністр наголосив, що якщо є загроза життю українських військовослужбовців, то у вогонь відповідь на вогонь бойовиків ведеться і буде вестися.