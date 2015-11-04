Бойовики в Донецьку скаржаться, що їх "кинули": "Ми як бомжі, немає грошей навіть на цигарки" (відео)
20:35, 04 листопада 2015Війна
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У Донецьку обурені бойовики елітної «Республіканської гвардії» вийшли на акцію протесту.
За словами «ополченців», їм третій місяць не платять зарплату. Про це кажуть вони на відео, яке з'явилося в соціальних мережах. Також бойовики обурені, що родини загиблих під час бойових дій не отримують від «ДНР» ніякої допомоги, повідомляє 62.ua.
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«Ми навіть випратися не можемо, нам ніде жити, ходимо, як бомжі, немиті місяць, сигарети стріляємо», - скаржаться «гвардійці».
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