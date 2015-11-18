Бойовики влаштували навчання під Маріуполем – ОБСЄ

Спостерігачі СММ ОБСЄ припускають, що канонада, яку чути під Маріуполем, викликана навчаннями бойовиків.

Читайте такожReuters відстежив шлях до Європи одного з терористів-смертників, що підірвав себе біля стадіону "Стад-де-Франс"

Про це йдеться у звіті місії, передає місцевий портал 0629.

"В безпосередній близькості від контрольованого так званою "ДНР" Самсонового (80 км на південний схід від Донецька, 51 км на північний схід від Маріуполя), спостерігачі чули 25 невизначених вибухів приблизно в 10 км на південь від своєї позиції. У контрольованому так званою "ДНР" Тельмановому (50 км на північний схід від Маріуполя), СММ зафіксували шість невизначених вибухів в 4 км на схід-південно-схід від своєї позиції", - сказано в звіті.

Зазначимо, раніше українська розвідка повідомила про ризик початку локальних боїв на Донбасі.