На Луганщині відбулося бойове зіткнення між силами АТО і ДРГ - штаб

Про це повідомив спікер АТО Леонід Матюхін, передає прес-центр АТО.

Зокрема, на донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи обстріляли Опитне, Піски, Мар'їнку, Троїцьке і Авдіївку.

На луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики вели прицільний вогонь по українських позиціях у Новотошковському і Оріхово-Донецькому.

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"О 22:00 в районі Орехово-Донецького відбулося бойове зіткнення з ДРГ противника чисельністю близько 20 осіб. Противник отримав гідну відсіч і традиційно втік з поля бою", – сказав він.

Як повідомляє "112 Україна", із 16 українських військових, яких увечері 17 листопада доставили в Одеський військово-медичний клінічний центр з бойовими пораненнями, семеро перебувають у важкому стані.

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"З 16 бійців, яких вчора ближче до вечора військовим бортом доставили з Дніпропетровського госпіталю в Одеський військово-медичний клінічний центр південного регіону, 7 осіб перебувають у важкому стані. Таку інформацію вчора дали волонтери, які займаються допомогою пораненим. За їх словами, один з поранених перебуває в дуже важкому стані, у нього ушкодження грудної клітини. Частина з бійців брали участь у боях під Марьїнкою і Опитному. За словами волонтерів, у них переважно вогнепальні і мінно-вибухові поранення", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчора в зоні проведення антитерористичної операції спостерігалася тенденція до зменшення активності обстрілу.