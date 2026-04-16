Росіяни назвали найкращий бронеавтомобіль у своїй армії, але є нюанс – він не російський

Всього росіяни хотіли купити понад 1700 бронеавтомобілів "Рись".

Росіяни назвали "Рисі", створені на базі італійських машин Iveco LMV, найкращими бронеавтомобілями своїх збройних сил. Про це повідомили російські пропагандистські Telegram-канали.

"Найкращий захищений автомобіль такого класу на даний момент у ЗС РФ", – пише "Военный Осведомитель", додавши, що на вимогу МО РФ у конструкцію-оснащення машини для ЗС РФ було внесено 52 зміни.

Підтвердженням високого захисту бронеавтомобіля слугував попередній пост каналу, де було продемонстровано момент влучення FPV-дрона (ймовірно, з осколковою бойовою частиною) по бронеавтомобілю Iveco LMV ЗСУ.

"Машина витримала влучення, а екіпаж уцілів. Це наочний приклад для чого потрібно більше бронеавтомобілів – далеко не всі дрони, що використовуються, несуть кумулятивну бойову частину, здатну однаково просто вразити як броньовик, так і буханку", – зазначають росіяни.

Як росіяни отримали "Рисі"

У грудні 2010 року стало відомо, що Міністерство оборони РФ прийняло Iveco LMV на постачання російської армії та виділило близько 30 млрд рублів на придбання 1775 машин протягом 2010-2016 років.

Закупівля іноземної техніки за наявності на озброєнні російської бронемашини "Тигр" викликали критику військового керівництва РФ. Кремлівські пропагандисти тоді писали, що "Рись" нібито поступається "Тигру" (спірне твердження з огляду на неоднозначну репутацію останнього).

Пізніше росіяни зупинили закупівлі Iveco LMV. За даними з відкритих джерел, станом на 2016 рік вони мали понад 60 таких машин. Кількість законтрактованих перевищувала 350 одиниць.

До цього російський військовий кореспондент Дмитро Кулько оцінив новий російський бронеавтомобіль "Сармат-3", який використовується військовими ЗС РФ. Він зазначив, що салон броньованої машини занадто тісний.

За словами росіянина, щоб влізти вп'ятьох у машину, довелося виконувати "дива еквілібристики". Він додав, що якщо щось трапиться, швидко з машини вистрибнути не вдасться.

Нагадаємо також, що раніше у Росії повідомили про розробку нового легкого бронеавтомобіля під назвою "Легіонер". За задумом, ця машина має заповнити нішу між неброньованими військовими автомобілями та бронетранспортерами, забезпечуючи потреби російської армії.

А нещодавно стало відомо, що російській армії передали всюдиходи "Улан-2" з захистом від FPV. На думку фахівців, поставки навряд чи матимуть вирішальний вплив, адже машина не забезпечує якісної переваги у вогневій потужності, захисті чи живучості.

Вас також можуть зацікавити новини: