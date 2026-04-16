'Успіх України цілком можливий': експосол США поділився, що повинен зробити Вашингтон

Американський дипломат Деніел Фрід впевнений, що як США, так і Європа виграють від зміцнення позицій України.

Колишній посол США в Польщі Деніел Фрід вважає, що Київ все ще може досягти військового успіху, якщо Захід збереже послідовність у своїх діях, повідомляє TVP World.

"Суперечливі сигнали з Вашингтона щодо України ускладнюють досягнення перемир’я", - додав Фрід.

Видання зазначає, що досвідчений американський дипломат і колишній посол у Варшаві наголосив, що нещодавні заяви віцепрезидента Джей Ді Венса про скорочення допомоги Україні відображають небезпечну лінію мислення у Вашингтоні.

На його думку, твердження про те, що боротьба України за виживання має мало спільного з інтересами США, є "глибокою помилкою". Раніше Фрід стверджував, що тиск на Росію слід посилювати, а не послаблювати.

В статті йдеться, що ці коментарі пролунали на тлі заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Німеччина зараз робить більше, ніж будь-який інший партнер.

Це свідчить про посилення ролі Європи в умовах, коли підтримка з боку США стає все менш передбачуваною.

Фрід зазначив, що, незважаючи на те, що вищі ціни на нафту допомагають Росії, Москва залишається вразливою. Він вважає, що рішення Вашингтона не продовжувати дію винятку з санкцій щодо російської нафти є одним з позитивних кроків.

Водночас, на думку Фріда, цього недостатньо, щоб компенсувати загальну політичну непослідовність.

"Успіх України цілком можливий", - сказав він та додав, що як США, так і Європа виграють від зміцнення позицій України.

Експосол США стверджував, що Трамп "постійно змінює свою позицію щодо України", тоді як частина його політичної бази залишається ворожо налаштованою до Києва з причин, що не мають відношення до безпеки США.

На думку Фріда, така невизначеність може спонукати президента Росії Володимира Путіна продовжувати бойові дії, а не рухатися в напрямку припинення вогню.

При цьому, американський дипломат зазначив, що не лише щодо України Білий дім підриває власні позиції серед союзників. Зокрема, Фрід розкритикував суперечки Трампа з Папою Леоном, його напружені стосунки з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та його постійні висловлювання щодо Гренландії, зазначивши, що адміністрація, здається, "б’є на всі боки".

Водночас, на його думку, Польща та інші союзники США мають своїх прихильників у Вашингтоні. Більш традиційні республіканці та демократи залишаються відданими тому, що він назвав баченням американської зовнішньої політики як "вільного світу".

Що стосується Ірану, колишній посол США зазначив, що Трамп, здається, менше зацікавлений у тривалій війні, ніж у використанні тиску для отримання важелів впливу з метою відновлення переговорів.

При цьому, він попередив, що одночасне протистояння Ірану, Китаю та іншим суперникам може перенапружити Вашингтон. На його думку, якщо США мають витрачати політичний капітал десь, то це має бути на підтримку України.

Раніше УНІАН повідомляв, що в інтерв'ю Fox Business президент США Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання війни в Україні наближається. Очільник Білого дому зауважив, хто зі світових лідерів завершив хоча б одну війну, тоді як він доклав зусиль до припинення восьми воєн, й дев'ята на підході.

Примітно, що голова Офісу президента Кирило Буданов спрогнозував, що на наступних переговорах Україна, ймовірно, почує "багато нового" від росіян. Буданов вважає, що удари по російських нафтових терміналах впливають на хід мирних переговорів.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський поділився, що американські переговорники Стів Віткофф та Джаред Кушнер постійно контактують з Іраном і у них немає часу на Україну. Зеленський зауважив, що у США більш конструктивна дипломатія з Росією, ніж з європейцями. Президент України пригадав, що Трамп з самого початку говорив, що займатиме проміжну позицію й "це показує, що він не на моєму боці і не на боці Росії".

