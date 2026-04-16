YouTube дозволив користувачам вимкнути шортcи: як це зробити

Раніше ця опція була доступна лише в режимі батьківського контролю.

Якщо ви втомилися нескінченно гортати короткі відеоролики, YouTube запропонував просте рішення. У мобільному додатку з'явилася настройка ліміту перегляду, яка дозволяє фактично вимкнути розділ Shorts, пише The Verge.

Йдеться про функцію "Керування часом" та обмеження на перегляд шортсів, яка спочатка була призначена для батьківського контролю. Тепер користувачі можуть встановити денний ліміт аж до нуля хвилин – і це повністю прибирає короткі відео зі стрічки.

Раніше мінімальний ліміт становив 15 хвилин, однак тепер обмеження зробили більш гнучким, щоб допомогти боротися з нескінченним "скролінгом".

Як вимкнути Shorts на YouTube

відкрийте додаток YouTube на телефоні.

Натисніть на іконку профілю.

перейдіть в "Налаштування".

Виберіть розділ "Керування часом" → "Денний ліміт".

увімкніть опцію "Обмеження для стрічки Shorts" у самому низу списку.

встановіть значення "0 хвилин".

Повністю позбутися Shorts все ж не вийде. Короткі відео, як і раніше, з'являтимуться у стрічці підписок, і за бажанням їх можна відкрити вручну. Проте нескінченна прокрутка зникає: при спробі перейти до наступного ролика додаток просто повідомить про те, що встановлений ліміт досягнуто.

Раніше на YouTube з'явився ШІ-дубляж із підтримкою української мови. Щоб змінити мову аудіо, потрібно натиснути на шестірню в плеєрі та вибрати пункт "Звукова доріжка".

УНІАН розповідав, що на YouTube виявили загадкове відео тривалістю 140 років – воно вже має майже 5 млн переглядів. Відео не має звуку, зображень і навіть назви, а сам канал, ймовірно, пов'язаний із Північною Кореєю.

