Маск не вчився в Гарварді, але зробив висновок, який не сподобається власникам дипломів

Мільярдер пояснив, чому престижний університет не є гарантією розуму.

Ілон Маск розкритикував сучасну систему навчання, закликавши не плутати диплом про вищу освіту з реальними знаннями, повідомляє Times of India.

За словами засновника компаній Tesla та SpaceX, багато людей помилково оцінюють здібності особистості лише за назвою навчального закладу, який вона закінчила.

Маск наголосив, що освіта виходить далеко за межі шкільних класів чи університетських аудиторій.

"Не плутайте навчання з освітою. Я не навчався в Гарварді, але люди, які працюють на мене, навчалися в Гарварді", – цитує мільярдера видання.

Зазначається, що сам Маск свого часу залишив аспірантуру Стенфордського університету лише через два дні після вступу, щоб зосередитися на власному бізнесі.

На думку бізнесмена, формальне навчання лише дає базу, тоді як справжня освіта здобувається через розв'язання реальних проблем, читання та постійну допитливість.

Вакансії у Маска

Раніше УНІАН писав, що Ілон Маск активно розвиває свої проєкти у сфері ШІ, а тепер з’явилась новина про те, що він шукає людей у Європі для роботи над нейромережею Grok.

Йдеться про дистанційні вакансії, де пропонують приблизно 260 доларів на день. Робота пов’язана не з програмуванням у класичному сенсі, а з допомогою ШІ "навчатися" – зокрема, потрібно працювати з візуальним контентом: підписувати зображення, робити анотації, допомагати системі краще розуміти фото, відео та графіку.

