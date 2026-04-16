Китай блокує стратегічний морський шлях за тисячі миль від Ормузької протоки, - Bild

Через Південно-Китайське море щороку проходить близько третини світового морського вантажообігу.

Поки США зосередили увагу на блокуванні Ормузької протоки та обговоренні можливої мирної угоди, Китай скористався моментом і перекриває підхід до стратегічно важливого рифу Скарборо в Південно-Китайському морі, де проходить близько третини світового морського вантажообігу.

Скарборо – традиційний рибальський район, розташований за 220 км на захід від філіппінського острова Лусон. Обидві країни претендують на цю територію, оскільки вона знаходиться у важливій рибальській та торговельній зоні, проте Китай фактично контролює її з 2012 року.

При цьому, як пише BILD, супутникові знімки показали, що Китай використовує кораблі та плавучий бар'єр для блокування доступу до рифу.

"Поки світ із завмиранням серця дивиться на Ормузьку протоку та її подвійну блокаду Іраном і США, Китай приблизно за 3700 морських миль звідти, у Південно-Китайському морі, також починає встановлювати морську блокаду", – зазначив експерт з геополітики професор Клеменс Фішер.

Він вказує, що через Південно-Китайське море щорічно проходить близько третини світового морського вантажообігу, тобто товарів на суму близько 3,3 трильйона доларів США. І наслідки такої блокади будуть відчутні в усьому світі.

"Одна лише ця невизначеність здатна призвести до підвищення страхових премій за судна та вантажі, а отже, і до зростання транспортних витрат, що позначиться на кінцевих цінах для споживачів. Це означає, що багато товарів можуть подорожчати", – зазначає він.

Проблема з Ормузькою протокою

12 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про блокаду Ормузької протоки американським флотом. Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що блокада Ормузької протоки суперечитиме інтересам міжнародної спільноти. Він закликав усі сторони до спокою та стриманості. Уже 15 квітня Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку.

Також раніше в Пентагоні заявили, що вже найближчими днями США направлять на Близький Схід тисячі додаткових американських військовослужбовців для посилення тиску на Тегеран на тлі триваючих переговорів. Таким чином Трамп має намір схилити Іран до укладення угоди на своїх умовах.

Вас також можуть зацікавити новини: