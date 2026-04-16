Не вистачає стажу для пенсії: українцям пояснили, як 'докупити' роки і скільки це коштує

Для заключення договору про купівлю стажу потрібно звернутися до податкової служби з документами.

Деякі громадяни стикаються із проблемою нестачі трудового стажу для отримання пенсії. За таких умов у громадян, що досягають пенсійного віку, виникає питання, що робити, якщо не вистачає стажу для пенсії? У Державній податковій службі України розповіли, як докупити стаж за минулі роки та хто має право докупити стаж для пенсії.

"Фактично ви самі сплачуєте єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за ті періоди, коли не працювали офіційно, і таким чином додаєте їх до свого страхового стажу", - йдеться у повідомленні.

У Податковій пояснили, що страховий стаж є основою соціального захисту. Від нього залежить право на пенсію, лікарняні, допомогу по безробіттю та інші соціальні виплати.

За даними Пенсійного фонду, з 1 січня 2026 року для нарахування пенсії необхідно мати не менше 15 років страхового стажу. При цьому зараховуються лише ті періоди, за які було сплачено внески із заробітної плати не менше мінімального розміру. У цьому випадку право на пенсію виникає у 65 років.

Для того, щоб вийти на пенсію за віком, досягнувши 60 років, у 2026 році необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, а у 2027 – вже 34, і так до необхідних 35 років страхового стажу у 2028 році.

Як докупити страховий стаж у 2026 році

За даними Податкової, є два варіанти: одноразова сплата за минулі періоди та добровільна участь з щомісячною сплатою внесків.

У першому випадку можна одразу оплатити стаж за місяці, коли ви не працювали. При цьому суму потрібно внести повністю – протягом 10 днів після укладення договору.

У Податковій повідомили, скільки коштує докупити стаж за минулі роки. За умови одноразової сплати сума становить 3804,68 грн за кожен місяць. Таким чином, можна розрахувати, скільки коштує докупити 1 рік стажу, якого не вистачає, - 45 656,16 грн.

Другий варіант передбачає укладення договору щонайменше на рік зі сплатою внесків щомісяця. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 1902,34 грн на місяць.

Куди звертатися і які документи потрібні

Щоб заключити договір, потрібно звернутися до податкової служби за місцем проживання з відповідною заявою про заключення договору (в електронному або паперовому вигляді). До заяви необхідно додати копію документа що посвідчує особу, копію трудової книжки (за наявності) та довідку про страховий стаж (форма ОК-5).

"Якщо ви є членом особистого селянського господарства і не належите до осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, – додатково потрібен документ, що підтверджує членство в особистому селянському господарстві", - зазначили у ДПС.

Домашньому працівнику необхідно надати копію трудового договору

При цьому на момент заключення договору особа не повинна підлягати загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Докупити стаж можна лише за періоди, коли людина не працювала офіційно і не провадили підприємницьку діяльність. Заключити договір можуть громадяни від 16 років.

"Якщо ви були застраховані, але внески не сплачували (наприклад, через пільги), такий стаж докупити не можна", - наголосили у ДПС.

Перевірити страховий стаж можна онлайн через портал Пенсійного фонду України в особистому кабінеті. Там доступна інформація про страховий стаж, зарплату, з якої сплачено внески, дані з електронної трудової книжки, а також, чи сплачує роботодавець внески вчасно.

