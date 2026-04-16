В Patriot залишилось дві з восьми: Ігнат розповів про критичний дефіцит ракет

Без надходження ракет-перехоплювачів системи "Періоти" будуть простоювати і збивати балістику стане неможливо.

Україна потребує вкрай термінового поповнення запасів ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів "Петріот", щоб мати змогу збивати російські балістичні ракети.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері марафону "Єдині новини". Він зауважив, що раніше Повітряними силами було оприлюднене відео пускової установки зенітного ракетного комплексу "Петріот" з порожніми контейнерами. Там залишилося дві з восьми ракет-перехоплювачів.

"Можливо цей комплекс десь і сьогодні працював. Не виключаю, бо знімали ми (відео) напередодні. Власне це і говорить про те, що, дійсно, ракет до систем "Петріот" потрібно більше. Про те говорять ті, хто самі обслуговують. Тому що ті, хто обслуговують "Петріот", прекрасно усвідомлюють, що вони найкраще у світі опанували цю систему і мають найбільше досвіду, яким готові ділитися з нашими західними партнерами і партнерами з Близького сходу", - зазначив Ігнат.

Однак, вони наголошують на тому, що треба більше ракет-перехоплювачів у зв’язку з російськими масованими атаками, які необхідно відбивати.

Ігнат уточнив, що в Україні фахівці вміють раціонально використовувати ракети і намагаються заощаджувати, аби залишати відповідні засоби і на майбутнє.

Разом з тим, в етері каналу Суспільне начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ додав, що цієї ночі чотири міста України серйозно постраждали від російських балістичних ракет. Найбільше балістики прилетіло на Київщину.

Ігнат наголосив на терміновій потребі постачання до України ракет PAC-2 і PAC-3 до "Петріотів":

"Без них система просто буде простоювати".

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 15 квітня заявив, що Україна зможе отримати сотні керованих ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot. Утім, це відбудеться впродовж наступних чотирьох років.

10 квітня стало відомо, що Україна отримала партію ракет-перехоплювачів до "Петріотів". Водночас, українська влада продовжує працювати з усіма партнерами, щоб поповнювати запаси засобами протиповітряної оборони.

