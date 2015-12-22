Прогресу щодо визволення полонених поки немає - прес-секретар Кучми після переговорів контактної групи

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"З проблеми визволення полонених - на жаль, поки немає просувань. Разом з тим Україна, як і раніше, вірить у те, що хоча б деякі українські громадяни все ж таки зможуть повернуться до своїх родин з полону ще до кінця цього року", - повідомила прес-секретар Кучми.

Також вона зазначила, що вдалося зрушити з місця роботи з пошуку зниклих безвісти.

"Чим швидше почнеться цей процес, тим легше буде знайти людей. Міжнародний Комітет Червоного Хреста залучений до цієї роботи. Окремою проблемою є відсутність доступу міжнародних гуманітарних організацій до українських полонених. Також ув'язнені, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі на непідконтрольній Україні частині Донбасу і хочуть відбувати покарання на підконтрольній території Україні, як і раніше, не можуть цього зробити", - повідомила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей і в РФ перебуває 131 заручник. Зниклими безвісти числяться 762 особи.