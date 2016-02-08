На окупованому Донбасі погіршується криміногенна обстановка через засуджених у лавах бойовиків - розвідка

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

"У зв'язку з притягненням до збройних формувань 1 і 2 АК колишніх засуджених, криміногенна обстановка на тимчасово окупованих територіях Сходу України продовжує погіршуватися", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що в "ДНР" загрожують жорстко карати жителів за протести проти "кадрових призначень" Захарченка.