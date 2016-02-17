Сьогодні бойовики вже 24 рази обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

"З початку доби бойовики незаконних збройних формувань 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, вночі окупанти двічі з мінометів обстріляли українські опорні пункти в Мар’їнці.

"Вдень в районі цього населеного пункту працював ворожий снайпер, який вів вогонь по контрольному пункту "Мар’їнка", - стверджують у штабі.

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Під Новгородським, що неподалік Горлівки, бойовики обстрілювали українські укріплення з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі Донецького аеропорту опорні пункти сил АТО в Опитному піддалися ворожому обстрілу з мінометів та гранатометів. В Пісках противник застосував стрілецьку зброю.

На Маріупольському напрямку також зі стрілецької зброї були обстріляні українські позиції в Широкиному.

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