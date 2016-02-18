ОБСЄ заявляє про 160 випадків перешкоджання її роботі на Донбасі з початку року
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі з початку 2016 року зафіксувала 160 випадків перешкоджання свободі пересування співробітників місії в зоні конфлікту.
Про це на брифінгу в Маріуполі повідомив перший заступник голови місії Олександр Хуг, передає РБК-Україна.
Зокрема, місія зафіксувала 100 випадків у січні і 60 випадків в лютому.
"У січні місія зіткнулася із 100 перешкодами у сфері свободи пересування на території конфлікту. За 80% випадків відповідальні так звані ЛНР і ДНР. 60% цих перешкод - свободу пересувань, тобто 60 випадків перешкод - це була повна відмова у доступі до певних об'єктів", - розповів Хуг.
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За його словами, в лютому місія зафіксувала близько 60 порушень свободи пересування своїх представників.
Більшість порушень сталася на території, не підконтрольній українському уряду.